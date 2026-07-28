Çin'de sahte AI felaket videoları endişesi

Çin'de son aylarda görülen fırtına ve sel olaylarına ilişkin yapay zekayla üretilen sahte videoların arttığı belirtilirken, halkı yanıltıcı videoların sosyal medya platformlarında takipçi kazanmak için kullanıldığı değerlendiriliyor.

BBC'nin haberine göre, ülkede milyarlarca dolar yatırım yapılan yapay zeka teknolojisinin, halkı kandırmak için kullanılabilecek basit ve erişilebilir araçlar sağladığından endişe ediliyor.

Çin'de son birkaç aydır şiddetli fırtınalar ve sel olayları yaşanırken, doğal afetlere ilişkin yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen sahte videolar da sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Yapay zekayla üretilen yanıltıcı içerikler arasında sel sularında yüzen cesetler, selin vurmadığı bölgelerin etkilenmiş gibi gösterilmesi ve acil müdahale çabalarına dair gerçek dışı örnekler de yer aldı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığına ilişkin yanlış bilgiler içeren videolar, halkın paniğe kapılarak acil durum malzemeleri satın almasına yol açtı.

Çin'de sellerin vurduğu çiftlikteki yaklaşık 900 yılanın kaçtığı haberinin ardından, timsahların bir nehre bırakıldığını gösteren sahte görüntüler de yayımlandı.

"Takipçi kazanmak için felaket haberleri kullanılıyor"

Cıciang eyaletinden polis yetkilisi Huang Zhihua, Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Bu içerik üreticilerinin çoğu, daha sansasyonel veya abartılı içeriklerin daha fazla beğeni ve izlenme getireceğini bilerek, takipçi kazanmak için felaket haberlerini kullanıyor. İnsanların dikkatini çekmek için kasıtlı olarak bilgi uyduruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sahte haber ve video içerik üretimi nedeniyle son haftalarda gözaltına alınanların olduğu da bildirildi.

Pekin Normal Üniversitesinden Profesör Xu Xiaoke, coğrafi konumların zaman bilgisiyle doğrulanması ve görüntü kaynaklarının kontrol edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ningbo Kamu Güvenliği Bürosundan Gao Kai de bilinmeyen bir kaynaktan gelen doğal afetlerle ilgili bilgilere şüpheyle yaklaşılması ve resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini, yetkililerin yasa dışı çevrim içi faaliyetlere karşı çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA