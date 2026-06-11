Albüm: Çin'de Dev Panda 'En En' Bir Yavru Dünyaya Getirdi

CHENGDU, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'ne bağlı Shenshuping dev panda üssünde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dev panda En En, 4 Haziran günü yerel saatle 10.31'de bir yavru dünyaya getirdi.

Kaynak: Xinhua