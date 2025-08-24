Çin'de Çöken Köprü İçin Soruşturma Başlatıldı

Çin'in kuzeyindeki Çinhay eyaletinde inşaat sırasında çöken köprüyle ilgili soruşturma yürütüleceği belirtildi.

Xinhua'nın haberine göre merkezi hükümet olayı soruşturmak üzere, Devlet Konseyi Çalışma Güvenliği Komitesi, Acil Durum Bakanlığı, Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve Denetleme Komisyonundan yetkilileri bölgeye gönderdi.

Üç kurumun yetkililerinden oluşacak bir ekibin olaydaki olası hata ve ihmalleri soruşturacağı belirtildi.

Çinhay eyaletini komşu Sıçuan eyaletine bağlayan demiryolu üzerinde inşa edilen Cienca Sarı Nehir Süper-Büyük Köprüsü'nün 22 Ağustos'ta çökmesi sonucu 12 işçi hayatını kaybetmişti.

Köprünün ana kemeri çatılırken yapılan gerdirme işlemi sırasında taşıyıcı çelik kablolardan birinin koptuğu ve bu yüzden köprünün orta kısmının çöktüğü bildirilmişti.

Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda ve 130 metre yüksekliğindeki köprü, "dünyanın en uzun çift yönlü çapraz kirişli çelik demiryolu köprüsü" olarak tanımlanıyordu.