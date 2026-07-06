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Çin'in Nanning Kentinde Baraj Hasarı Sonrası Sel Alarmı En Üst Seviyeye Çıkarıldı

Çin'in Nanning Kentinde Baraj Hasarı Sonrası Sel Alarmı En Üst Seviyeye Çıkarıldı
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Çin'in Nanning kentindeki Liulan Barajı'nda meydana gelen hasar sonrası sel kontrolü için acil müdahale seviyesi en üst düzeye (Seviye 1) yükseltildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, risk altındaki sakinler tahliye ediliyor.

NANNİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bir barajda önemli ölçüde hasar meydana gelmesi üzerine sel kontrolüne yönelik acil müdahale seviyesi derhal en üst seviyeye yükseltildi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kentin Hengzhou bölgesinde yer alan ve bölgenin orta ölçekli su koruma tesislerinden olan Liulan Barajı'nda pazartesi günü sabah saatlerinde oluşan hasarın ardından yetkililer saat 11.30 itibarıyla acil müdahale seviyesini 3'ten 1'e çıkardı.

Yerel acil durum yönetimi, itfaiye ve su kaynakları birimleri arama kurtarma ve yardım operasyonları çalışmaları için bölgeye sevk edilirken, risk altındaki bölge sakinlerinin tahliyesine de başlandığı bildirildi.

Nanning Belediyesi Acil Durum Yönetim Komitesi, cumartesi gününden bu yana şehrin büyük bir kesiminde sağanak yağışların etkili olduğunu, bazı bölgelerinde ise olağanüstü şiddetli sağanak yağışlar yaşandığını belirten bir bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua
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