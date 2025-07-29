Çin'de Aşırı Yağışlar 30 Can Aldı, Pekin'de Sel Felaketi

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Çin'de meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, birçok bölgede evler ve karayolları hasar gördü. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'de etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi.

Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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