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Çin'de apartman çöktü: 4 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tongling kentinde bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yoğun bakıma alındı. Olayın nedeni araştırılıyor.

HEFEİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tongling kentinde Pazartesi günü öğleden sonra bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yoğun bakıma alındı.

Yerel yetkililere göre, Jiaoqu ilçesinin Datong kasabasında bulunan 5 katlı binanın batı kısmı Pazartesi günü öğleden sonra saat 13.40 sularında çöktü.

İlçe yönetimine göre 4 kişinin hayatını kaybettiği teyit edilirken, 12 yaşındaki bir kız çocuğu ise şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yetkililer, binanın bazı bölümlerinin çökme riski taşıması nedeniyle diğer sakinleri tahliye etti. Öte yandan sahadaki risklerin giderilmesi, enkaz kaldırma çalışmaları ve çökmenin nedenine ilişkin soruşturma düzenli şekilde ilerliyor.

Tongling kenti, Cumartesi akşamı ile Pazartesi sabahı arasında şiddetli yağışların etkisi altına girmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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