Çin'de Akut Solunum Yolu Hastalıklarında Azalma Görülüyor

ÇEKİM TARİHİ: 24 Aralık 2023

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Peng Zhibin, ülkede akut solunum yolu hastalarında azalma görüldüğünü ve bu gidişatın önümüzdeki hafta da sürmesinin beklendiğini söyledi.

"11-17 Aralık tarihleri arasındaki izleme verilerine göre, Çin'de akut solunum yolu hastalık vakaları azalıyor. Genel anlamda solunum yolu hastalıklarında kısa süre önce görülen artış, ağırlıklı olarak influenza virüsü ve diğer patojenlerden kaynaklanan ilave vakalar nedeniyle ortaya çıktı. Grip yüksek bir seviyeye ulaştı ancak düşüş eğilimi gösteriyor. Mikoplazma pnömonisi, adenovirüs ve solunum yolu sinsityal virüsü etkinliği dalgalanma gösterirken, yeni koronavirüs etkinliği ise 2023'teki en düşük seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, hastalığın ana sebebi olan influenza virüsünün azalmasıyla birlikte önümüzdeki hafta Çin'de akut solunum yolu hastalıklarının düşmeye devam edebileceğini öngörüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)