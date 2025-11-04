Çin'de Akıllı Tarım Parkında İlk Sebze Hasadı Yapıldı
Çin'in Zhuji kenti yakınlarındaki Mali Köyü'nde, bilim-teknoloji destekli akıllı tarım parkında ilk sebze hasadı gerçekleştirildi. Park, kırsal alanlarda tarımın modernleşmesine önemli katkıda bulunuyor.
ZHUJİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Zhuji kentine bağlı Mali Köyü'nde bulunan akıllı tarım parkında ilk sebze hasadı yapıldı. Bu yıl temmuz ayında faaliyete geçen ve 0,8 hektarlık alana yayılan bilim- Teknoloji destekli park, kırsal bölgelerde tarım sektörünün modernleşme sürecine hız kazandırdı.
Kaynak: Xinhua / Güncel