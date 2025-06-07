Çin'de 9 Benekli Fok Doğaya Salındı

DALİAN, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de 5 yavru ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 9 benekli fok cuma günü Dalian kenti açıklarındaki sulara bırakıldı.

Liaoning Okyanus ve Balıkçılık Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde profesyonel yaban hayatı yenileme eğitimi alan foklar, artık kendi başlarına beslenebilecek ve doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldi.

Birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan benekli fok, Çin sularında üreyen tek yüzgeçayaklı deniz memelisi olarak biliniyor.