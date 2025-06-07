Çin'de 9 Benekli Fok Doğaya Salındı

Çin'de 9 Benekli Fok Doğaya Salındı
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Dalian kenti açıklarında, 5 yavru ve 4 yetişkin benekli fok doğaya bırakıldı. Yaban hayatı yenileme eğitimi alarak kendi başlarına beslenebilecek duruma gelen foklar, Çin sularındaki tek yüzgeçayaklı deniz memelisi olarak korunuyor.

DALİAN, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de 5 yavru ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 9 benekli fok cuma günü Dalian kenti açıklarındaki sulara bırakıldı.

Liaoning Okyanus ve Balıkçılık Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde profesyonel yaban hayatı yenileme eğitimi alan foklar, artık kendi başlarına beslenebilecek ve doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldi.

Birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan benekli fok, Çin sularında üreyen tek yüzgeçayaklı deniz memelisi olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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