Çin'de 5 Kişinin Öldüğü Köprü Kazasıyla İlgili 11 Kişi Yargıya Teslim Edildi

URUMQİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Ili Kazak Özerk İli'nde 6 Ağustos 2025'te meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin de yaralanmasına yol açan asma köprü kazasıyla ilgili 11 kişi adli makamlara teslim edildi.

Kaza sırasında, Ili Kazak Özerk İli'ne bağlı Zhaou ilçesinde manzarasıyla ünlü asma köprünün taşıyıcı kablolarından biri kopmuş, yana yatan köprüde bulunan 29 kişi aşağı düşmüştü. Kaza yaklaşık 20,32 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) düzeyinde doğrudan ekonomik kayba da yol açmıştı.

Bölge yönetiminin perşembe günü yayımladığı soruşturma raporuna göre kazanın, manzara alanı yönetim komitesi, manzara alanı işletmecisi ve köprü onarım yüklenicisinin yanı sıra yerel parti komitesi ve ilgili hükümet ve bakanlık yetkililerinin de aralarında bulunduğu birden fazla tarafın yasa dışı ve kurallara aykırı eylemleri ve görev ihmalinden kaynaklanan, üretim güvenliği sorumluluğuna ilişkin ciddi bir kaza olduğu sonucuna varıldı.

Kaza sonrasında Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi Ofisi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile birlikte acil durum müdahale çalışmalarını ve kaza soruşturmasını yönlendirmek üzere bir ortak çalışma grubu oluşturduğu kaydedildi.

Raporda kazaya doğrudan yol açan hususun, köprünün tasarıma uygun olarak inşa edilmemesi, yükseltici destekler yerine kasnakların kullanılması ve bunun da yapısal kusurlara yol açması olduğu belirtildi. Yapılan iki onarım çalışmasının hiçbirinde temel inşaat prosedürlerinin dikkate alınmadığı da vurgulandı.

Olayda sorumluluğu bulunan 11 kişi, soruşturma ve kovuşturma amacıyla adli makamlara teslim edilirken, 5 şirket çalışanı ve 22 kamu görevlisi de ÇKP ve hükümet yönetmelikleri uyarınca disiplin cezalarına çarptırıldı.

Beş kurumun da ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca cezalandırıldığı veya çeşitli yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi.

