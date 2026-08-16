Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü Kutladı: Yeşil Kalkınma Vurgusu

HOHHOT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin cumartesi günü 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü kutladı. Kutlamanın ana töreni, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hulunbuir kentinde gerçekleştirildi.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, törende ülkenin döngüsel ekonomisine yönelik politikaları açıkladı.

Törene Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ve devlet kurumlarından katılan yetkililer de ekolojik medeniyete ilişkin yasal belgeleri değerlendirerek, Güzel Çin inisiyatifinin ilerletilmesinde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti.

Uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de katıldığı törende, yeşil kalkınma felsefesinin küresel önemine ilişkin görüşler dile getirildi.

Bu yılki Ulusal Ekoloji Günü'nün teması "Çin'in Modernleşmesine Yeşil Bir Temel İnşa Etme" olarak belirlendi.

Çin'in cumartesi günü yürürlüğe giren Ekoloji ve Çevre Yasası, insan ile doğa arasındaki uyumun yasal zeminini güçlendirme çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua