Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın İlk Üç Gününde Gişe Hasılatı 144 Milyon Doları Aştı
Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç gününde gişe hasılatı, ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı geçerek sinema sektöründe hareketli bir dönem yaşandığını gösterdi. Bayram tatili süresince farklı türlerde filmler izleyicilere sunuluyor.
BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç günündeki gişe hasılatı ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı (yaklaşık 144 milyon ABD doları) aştı.
Pazar günü başlayan dokuz günlük bayram tatili sırasında, dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de sektör açısından en hareketli dönemlerden biri yaşanıyor.
Sinema sektörünün açıkladığı verilere göre bu yıl tatil sezonunda vizyona giren komedi, aksiyon, animasyon ve bilim kurgu gibi farklı türlerdeki filmler, izleyicilere zengin ve çok çeşitli bir sinema keyfi sunuyor.
Kaynak: Xinhua