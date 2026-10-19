Çin'de 18 Ekim'deki Chongyang Festivali için çeşitli etkinlikler düzenlendi

Çin'de 18 Ekim'deki Chongyang Festivali için çeşitli etkinlikler düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen ve Yaşlılar Günü olarak da bilinen festival, büyüklere saygıyı ve aile sevgisini yaşatmayı amaçlıyor.
BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen festival, Yaşlılar Günü olarak da biliniyor. Chongyang Festivali, ülkenin geleneksel değerleri arasında yer alan büyüklere saygıyı ve aile sevgisini yaşatmayı amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua