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Çin'de 18 Ekim'deki Chongyang Festivali için çeşitli etkinlikler düzenlendi

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Çin'de 18 Ekim'deki Chongyang Festivali için çeşitli etkinlikler düzenlendi
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Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen ve Yaşlılar Günü olarak da bilinen festival, büyüklere saygıyı ve aile sevgisini yaşatmayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde Chongyang Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 18 Ekim'e denk gelen festival, Yaşlılar Günü olarak da biliniyor. Chongyang Festivali, ülkenin geleneksel değerleri arasında yer alan büyüklere saygıyı ve aile sevgisini yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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