Çin'de 120 milyon yıllık dinozor izleri bulundu

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan fosilleşmiş ayak izleri, 120 milyon yıl öncesine ait etçil dinozorlara ait olduğu teyit edildi. Ayak izlerinin bulunduğu bölge, Turpan-Hami Havzası'nda yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre, bölgede teropodlar, sauropodlar, kuşlar ve pterozorların izleri bulunuyor. Ayak izlerinin korunması amacıyla bir dinozor müzesi inşa edilecek.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Bilim insanları, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hami kentinde bulunan bir grup fosilleşmiş ayak izinin 120 milyon yılı aşkın bir süre önce yeryüzünde yaşamış etçil dinozorlara ait olduğunu teyit etti.

Dinozor izlerinin bulunduğu bölge Turpan-Hami Havzası'nda yer alıyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü liderliğindeki araştırma ekibi, bu bölgede 2006 yılından bu yana 9 adet küçük ayak izi keşfetti.

Ayak izlerinin uzunluğunu dikkate alan bilim insanları, dinozorların yaklaşık 65 santimetre bacak boyu, 171 santimetre vücut uzunluğu ve 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ve izlerin küçük teropodlar tarafından bırakıldığını tahmin etti.

Bölgedeki omurgasız izlerini, tortul yapıyı ve kaya katmanlarını inceleyen bilim insanları, ayak izlerinin sığ bir göl kıyısında bırakılmış olabileceği sonucuna vardı.

Araştırmanın sonuçları kısa süre önce uluslararası Historical Biology dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Makaleye göre ekip, Hami'de çok sayıda ve çeşitlilikte omurgalı ayak izleri keşfetti. Bunlar arasında teropod izlerinin yanı sıra sauropodlar, kuşlar ve pterozorların bıraktığı izler de bulunuyor.

Makalenin baş araştırmacısı Wang Xiaolin, fosilleşmiş ayak izlerinin, ekolojik alışkanlıklar hakkında fosilleşmiş iskeletlerin sağlayamayacağı bilgiler verebileceğini söyledi.

Wang, "Fosilleşmiş ayak izleri; bu izleri bırakan canlıların tip, bacak boyu, beden uzunluğu ve ağırlığının yanı sıra hareket hızları, yırtıcı davranışları ve izlerin korunduğu ortam gibi diğer özelliklere ilişkin ipuçları da sunabilir" dedi.

Söz konusu buluntuların, Hami'deki pterozor topluluğunda teropod dinozorların da bulunduğuna yönelik doğrudan kanıt sunduğunu belirten uzman, "Bu bölge dünyadaki en zengin pterozor fosili koleksiyonuna sahip. Burada bir zamanlar yüz milyonlarca pterozor yaşamış. Bu da burayı bir pterozor cenneti yapıyor" dedi.

Wang, bu önemli fosillerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ayak izlerinin bulunduğu bölge yakınlarında bir dinozor müzesinin inşa edilmekte olduğunu ve müzenin "bir zamanlar Dünya üzerinde yaşamış gizemli uçan sürüngenlere bir pencere açacağını" kaydetti.