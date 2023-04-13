Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Intel Ceo'su ile Görüştü

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Intel CEO'su Pat Gelsinger ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Intel CEO'su Pat Gelsinger ile bir araya geldi. Görüşmede Han, Çin'in piyasa odaklı ve hukuka dayanan bir uluslararası iş ortamını teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen görüşmede Çin'in temel devlet politikası olan reform ve dışa açılmaya bağlılığını sürdürdüğünü kaydeden Han, ülkenin yabancı şirketlere daha iyi hizmet sunmaya ve tüm ülkelerin şirketleri ile yeni kalkınma fırsatları paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Han, ekonomik küreselleşmenin karşı konulamaz bir eğilim olduğunu ve ulusaşırı işletmelerin, küresel ticaret ve sanayide daha iyi işbirliğini teşvik etmek üzere zorluk ve güçlüklerin üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti.

Han, Intel'in Çin pazarına bağlılığını sürdürerek, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin desteklenmesinin ve böylece küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunmasına katkıda bulunmasının memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Görüşme sonrasında yayımlanan basın açıklamasına göre Gelsinger ise Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmadaki başarılarından övgüyle bahsederek, iş ortamının iyileştirilmesi ile yabancı şirketlerin yatırım hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik uzun soluklu ve sürekli çabalarından dolayı Çin hükümetine teşekkür etti.

Intel'in Çin pazarının geleceği konusunda iyimser olduğunu kaydeden Gelsinger, firmanın yatırımlarını artırmaya ve Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini söyledi.