Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Baerbock ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Han çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Çin'in Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanmasını bir fırsat olarak görerek, Birleşmiş Milletler ile işbirliğini sürekli derinleştirmeye, BM Genel Kurulu'nun gerçek çok taraflılığa bağlı kalmasını desteklemeye, dünya barışı ve güvenliğini birlikte korumaya ve kalkınma ile refahı teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Baerbock ise Çin'in BM'nin kilit bir ortağı ve çok taraflılığın önemli bir dayanağı olduğunu belirterek, Çin'in ortaya koyduğu önemli girişimi takdirle karşıladığını ve çok taraflılığı yeniden canlandırmak ile küresel barış ve kalkınmayı birlikte ilerletmek amacıyla Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua