Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ülkede bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Han, Almanya'nın yaklaşık 50 yıldır kesintisiz şekilde Avrupa'da Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülkenin işbirliği için geniş alanlara sahip olduğunu ve iki ülke ekonomilerinin birbirini son derece tamamlar nitelikte olduğunu söyledi.

Han, dünya barışını korumak ve ortak kalkınmayı desteklemek için ortak sorumluluklara sahip sorumlu büyük ülkeler olarak, Çin ve Almanya'nın aralarındaki diyaloğu güçlendirmesi, farklılıkları uygun bir şekilde çözmesi ve birlikte ilerleme sağlamak için işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Han, Çin'in pazar erişimini genişletmeye devam edeceğini ve pazar odaklı ve yasalara dayalı birinci sınıf bir iş ortamı oluşturmak için çalışacağını belirterek, ülkesinin, Almanya da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerden gelen işletmeleri, Çin'in gelişiminin getirdiği fırsatları paylaşmak için memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Almanya'nın Çin'i önemli bir işbirliği ortağı olarak gördüğünü söyledi ve ülkesinin, ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımak için Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve halklar arası alışverişi güçlendirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.