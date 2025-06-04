Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'u Tebrik Etti

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'u tebrik etti.

Xi, çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin ve Güney Kore'nin, birbirlerinin önemli yakın komşuları ve işbirliği ortakları olduğunu belirterek, 33 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın ideoloji ve sosyal sistemlerdeki farklılıkları aştığını, el ele ilerlediğini ve karşılıklı başarı elde ederek ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sağladığını söyledi.

Xi, bu sayede sadece iki ülke halkının refahının artmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine olumlu katkılar sağlandığını da vurguladı.

Güney Kore ile olan ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, günümüz dünyasında yüzyılda nadiren görülen değişimlerin hızlanarak yaşandığını ve uluslararası ve bölgesel konjonktürdeki istikrarsızlaştırıcı faktörlerin arttığını vurguladı.

Çin ve Güney Kore'nin, dünyanın ve bölgenin iki önemli ülkesi olduğunu belirten Xi, diplomatik ilişkilerinin kurulmasına rehberlik eden ruha bağlı kalmak, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini korumak, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına sadık kalmak ve böylelikle Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini birlikte teşvik edip iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.