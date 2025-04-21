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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Ekvador'un Yeni Devlet Başkanı'na Kutlama Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Ekvador'un Yeni Devlet Başkanı'na Kutlama Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ekvador'un yeniden seçilen Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya kutlama mesajı gönderdi. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Ekvador Devlet Başkanı seçilen Daniel Noboa'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günkü mesajında Çin ve Ekvador'un kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve ikili ilişkilerin son yıllarda sağlam gelişme ivmesini koruduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güven ve çeşitli alanlardaki verimli işbirliğinin derinleştiğini belirten Xi, aradaki dostluğun halklarda daha büyük bir karşılık bulduğunu sözlerine ekledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ve Ekvador arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı bir üst seviyeye taşıyarak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Noboa ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Aynı gün Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı seçilen Maria Jose Pinto'yu kutladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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