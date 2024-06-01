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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahreyn Kralı ile Buluştu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife ile Beijing'de bir araya geldi. Bahreyn Kralı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'na katıldı.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için ülkede bulunan Bahreyn Kralı için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişindeki meydanda bir karşılama töreni düzenlendi.

El-Halife, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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