Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile görüştü

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile Beijing'de bir araya geldi.

İki ülke lideri, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin-Angola ilişkilerinin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Çin ve Angola'nın geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü birlikte kutladığını kaydeden Xi, iki ülke ilişkilerinin uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmediğini ve iki halka fayda sağladığını belirtti.