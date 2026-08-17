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Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Endonezya'nın 81. Kuruluş Yıldönümü İçin Tebrik Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Endonezya'nın 81. Kuruluş Yıldönümü İçin Tebrik Mesajı
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BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Endonezya'nın Subianto'nun liderliğinde "2045 Altın Endonezya" vizyonuna doğru istikrarla ilerleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınmada yeni başarılara imza attığını belirtti. Xi, Endonezya'ya Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyesi olmasından dolayı da tebriklerini iletti.

Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki taraf arasında varılan mutabakatları hayata geçirme konusunda devlet kurumları ile yerel yetkililere rehberlik etmek için Prabowo ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Xi ayrıca, iki ülke halkına daha büyük faydalar sağlamak üzere stratejik karşılıklı güveni güçlendirme, her alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun bölgesel ve küresel etkisini artırma taahhüdünde bulundu.

Çin Başbakanı Li Qiang ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de aynı gün Endonezya'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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