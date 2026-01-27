Haberler

Xi Jinping, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile Beijing'de Görüştü
Güncelleme:
27 Ocak'ta Beijing'de gerçekleşen görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile önemli konuları ele aldı. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve iş birliği alanlarını genişletme yönünde görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
