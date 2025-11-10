Çin Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi Bolivya'da

LA PAZ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Bolivya hükümetinin daveti üzerine Bolivya'nın başkenti La Paz'da Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın göreve başlama törenine katıldı.

Paz, cumartesi günü törenin ardından Li ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Xi'nin içten selam ve iyi dileklerini Paz'a ileten Li, Çin ile Bolivya'nın iyi dost ve ortaklar olduğunu söyledi.

Li, Çin-Bolivya ilişkilerinin kurulmasından bu yana geçen 40 yılda uluslararası konjonktürdeki değişimlerden etkilenmeyen ikili ilişkilerin her daim iyi gelişim ivmesi sergilediğini belirtti.

Çin-Bolivya ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyleyen Li, birlikte Çin-Bolivya stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak ve iki halka daha büyük fayda sağlamak üzere yeni Bolivya hükümeti ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Paz ise Li'den Xi'ye içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi ve göreve başlama törenine özel temsilci gönderen Xi'ye teşekkür etti.

Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Paz, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve ikili ilişkileri ilerletmek üzere çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.