Haberler

Çin, "Barış Kurulu'nun BM'nin Yerini Alabileceğini" Söyleyen Trump'a Karşı BM'ye Destek Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gerçek çok taraflılığa bağlılıklarını ve Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemi koruma kararlılıklarını vurguladı. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın BM'nin yerine Barış Kurulu'nun geçebileceği yönündeki söylemlerine yanıt niteliği taşıyor.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gerçek çok taraflılığa her daim bağlı olduklarını belirterek, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya devam edeceklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günkü açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, BM'nin potansiyeli nedeniyle devam etmesi gerektiğini, ancak kendisinin önerdiği Barış Kurulu'nun BM'nin yerini "alabileceğini" söylemişti.

Guo, uluslararası durumdaki değişikler ne olursa olsun, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor