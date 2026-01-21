Çin, "Barış Kurulu'nun BM'nin Yerini Alabileceğini" Söyleyen Trump'a Karşı BM'ye Destek Açıkladı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gerçek çok taraflılığa her daim bağlı olduklarını belirterek, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya devam edeceklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günkü açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, BM'nin potansiyeli nedeniyle devam etmesi gerektiğini, ancak kendisinin önerdiği Barış Kurulu'nun BM'nin yerini "alabileceğini" söylemişti.

Guo, uluslararası durumdaki değişikler ne olursa olsun, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.