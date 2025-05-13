Çin-CELAC Forumu'nda Dışişleri Bakanları Toplandı

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, pazartesi günü başkent Beijing'de Çin-CELAC (Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu) Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılan ülkelerin bazı dışişleri bakanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.