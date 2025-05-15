Çin Büyükelçisi NEVÜ'yü Ziyaret Etti

Çin Büyükelçisi NEVÜ'yü Ziyaret Etti
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret ederek Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı hakkında bilgi aldı. Üniversitenin uluslararası başarılarını ve kültürel projelerini değerlendiren Büyükelçi, eğitim ve kültürel işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki birimlerde incelemede bulundu.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ciang, üniversiteyi ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'le bir araya geldi.

Misafirine, Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yer alan Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı hakkında bilgi veren Aktekin, 2021 yılında kurulan bölümün uluslararası alanda çeşitli başarılar elde ettiğini anlattı.

Çin kültürünü ve dilini, modern eğitim yöntemleriyle öğreten bir üniversite olduklarını belirten Aktekin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz 'Çince Köprüsü Yarışması' başta olmak üzere kompozisyon, şiir, şarkı ve kaligrafi gibi alanlarda düzenlenen uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Öğrencilere sadece dil eğitimi vermekle kalmıyor aynı zamanda Çin'in zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve sanatsal değerlerini de tanıtıyoruz. Çin ile akademik ve kültürel projeler geliştirmeye devam ederek, iki ülke arasındaki köprüleri güçlendirmeyi sürdürüyoruz."

Büyükelçi Ciang da NEVÜ'nün Çin dili ve kültürüne gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ciang, "Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde eğitim ve kültür alanındaki bu tür işbirlikleri büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalını ziyaret ederek yetkililerden dil öğrenme süreçleri ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi alan Ciang, daha sonra üniversite bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta çalışma yürüten firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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