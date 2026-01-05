Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Vatandaşlarına Artan Şiddet Olaylarına Karşı Uyarı

TOKYO, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'nın farklı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları sonrasında ülkedeki Çin vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten cumartesi günü yapılan uyarıda Fukuoka, Shizuoka ve Aichi gibi eyaletlerde şiddet olayları yaşandığı hatırlatılarak, Japonya'nın bazı bölgelerinde kamu güvenliği koşullarının son zamanlarda kötüleştiğine dikkat çekildi.

Japonya'ya seyahat eden birçok Çin vatandaşının, herhangi provokasyon olmaksızın sözlü tacize ve saldırıya uğradığı ve söz konusu saldırılarda yaralanma olaylarının yaşandığı ifade edildi.

Uyarıda Tokyo'nun Shinjuku bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde yaşanan araçlı saldırıda 2 Çin vatandaşının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Mevcut gelişmeler dikkat alındığında bir kez daha Çin vatandaşlarına yakın zamanda Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulunan büyükelçilik an itibarıyla Japonya'da bulunan vatandaşlarına ise yerel güvenlik koşullarını yakından takip etme, dikkatli olma ve kişisel güvenlik önlemlerini artırma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik Çin vatandaşlarına, hedefli saldırılar ve ayrımcılık içeren olaylarla karşılaşmaları durumunda kanıtları gerektiği şekilde muhafaza etme ve vakit geçirmeksizin bu tür vakaları yerel polise bildirip Çin'in Japonya'daki diplomatik misyonlarından yardım isteme çağrısı yaptı.