Haberler

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Vatandaşlarına Artan Şiddet Olaylarına Karşı Uyarı

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Vatandaşlarına Artan Şiddet Olaylarına Karşı Uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'daki şiddet olayları nedeniyle Çin vatandaşlarına dikkatli olmaları ve seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Güvenlik koşullarının kötüleştiği ve saldırıların arttığı belirtiliyor.

TOKYO, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'nın farklı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları sonrasında ülkedeki Çin vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten cumartesi günü yapılan uyarıda Fukuoka, Shizuoka ve Aichi gibi eyaletlerde şiddet olayları yaşandığı hatırlatılarak, Japonya'nın bazı bölgelerinde kamu güvenliği koşullarının son zamanlarda kötüleştiğine dikkat çekildi.

Japonya'ya seyahat eden birçok Çin vatandaşının, herhangi provokasyon olmaksızın sözlü tacize ve saldırıya uğradığı ve söz konusu saldırılarda yaralanma olaylarının yaşandığı ifade edildi.

Uyarıda Tokyo'nun Shinjuku bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde yaşanan araçlı saldırıda 2 Çin vatandaşının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Mevcut gelişmeler dikkat alındığında bir kez daha Çin vatandaşlarına yakın zamanda Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulunan büyükelçilik an itibarıyla Japonya'da bulunan vatandaşlarına ise yerel güvenlik koşullarını yakından takip etme, dikkatli olma ve kişisel güvenlik önlemlerini artırma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik Çin vatandaşlarına, hedefli saldırılar ve ayrımcılık içeren olaylarla karşılaşmaları durumunda kanıtları gerektiği şekilde muhafaza etme ve vakit geçirmeksizin bu tür vakaları yerel polise bildirip Çin'in Japonya'daki diplomatik misyonlarından yardım isteme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı