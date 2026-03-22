026 Çin Bilim Kurgu Kongresi, 27-29 Mart'ta Beijing'de Düzenlenecek

Çin'in başkenti Beijing'de 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2026 Çin Bilim Kurgu Kongresi, somutlaştırılmış zeka konularında gelişimleri araştıracak. Kongrede yeni bilim kurgu filmleri gösterilecek ve bilim kurgu oyun endüstrisi forumu da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Çin Bilim Kurgu Kongresi, "somutlaştırılmış zeka" alanındaki gelişmeleri keşfetmek için kapsamlı bir platform sunmaya hazırlanıyor.

Beijing Evening News'in cuma günkü haberine göre, kongre kapsamında "Missions to the Moon" gibi yeni bilim kurgu filmleri gösterime girecek. Ayrıca pazar büyümesini teşvik etmeyi ve bilim kurgu hayal gücünü "yeni nitelikli üretici güçlere" dönüştürebilecek inovasyonları sergilemeyi amaçlayan bilim kurgu oyun endüstrisi forumu da dahil olmak üzere 8 etkinlik düzenlenecek.

Çin'in bilim kurgu endüstrisinin hacmi son üç yıldır 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,5 milyar ABD doları) aşıyor.

Çin Bilim Popülerleştirme Araştırma Enstitüsü Başkanı Pang Xiaodong, bilim kurgu oyunlarının sektörün temel unsurlarından biri haline geldiğini ve türev ürünler ile kültür-turizm alanındaki özgünlüğün giderek daha belirginleştiğini söyledi.

Pang, bu gelişmelerin bilim kurgunun kitap ve ekranların ötesine geçerek kamusal yaşama farklı biçimlerde entegre olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
