Çin, Beijing ve Tianjin'de Sel Kontrolü İçin Acil Durum Müdahalesi Başlattı

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi perşembe günü başkent Beijing'de ve Tianjin'de sel kontrolüne yönelik 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı.

Meteorolojik tahminlere göre, perşembe-cuma günleri Beijing ve Tianjin'de beklenen şiddetli yağış ve fırtınaların, bazı bölgelerde kısa süreli aşırı yağışlara yol açması bekleniyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yaptığı açıklamada, beklenen yağışların dağ seli, jeolojik afetler, küçük ve orta ölçekli nehirlerde taşkın ve şehir içi su baskınları riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Çin'in dört kademeli acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.

Kaynak: Xinhua