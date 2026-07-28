Çin Başbakanı Li Qiang'dan Ukrayna Başbakanı'na tebrik mesajı
Çin Başbakanı Li Qiang, göreve yeni başlayan Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy'e tebrik mesajı gönderdi. Li, mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini ve ikili işbirliğini övgüyle anarak, karşılıklı saygı, eşitlik ve fayda temelinde ilişkileri ilerletmek için Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna Başbakanı olarak göreve başlayan Sergiy Koretskiy'e tebrik mesajı gönderdi.
Li pazartesi günkü mesajında, Çin-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinden övgüyle bahsederek, ikili ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde doğru yönde ilerletmek için Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.
Kaynak: Xinhua