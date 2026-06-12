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Çin Başbakanı Li, Yeniden Malta Başbakanı Seçilen Abela'yı Kutladı

Çin Başbakanı Li, Yeniden Malta Başbakanı Seçilen Abela'yı Kutladı
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Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Malta Başbakanı seçilen Robert Abela'ya kutlama mesajı göndererek iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Malta Başbakanı seçilen Robert Abela'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında, iki ülkenin köklü bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu, ikili ilişkilerin uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim sergilediğini ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin iki halkın refahına katkıda bulunduğunu belirtti.

Li, Çin-Malta ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin istikrarlı gelişimini artırmak ve işbirliğini genişletmek üzere Abela ile çalışmayı sürdürmeye istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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