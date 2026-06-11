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Çin Başbakanı Li, Yeniden Danimarka Başbakanı Seçilen Frederiksen'i Kutladı

Çin Başbakanı Li, Yeniden Danimarka Başbakanı Seçilen Frederiksen'i Kutladı
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Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden seçilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e kutlama mesajı gönderdi. Li, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Danimarka Başbakanı seçilen Mette Frederiksen'e kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında, Danimarka'nın Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, son yıllarda iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini ve her iki halka da fayda sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin Çin-Danimarka ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Frederiksen ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Kor:

danimarka çin ile bu kadar yakın olunca turist akışı da etkilenir tabii ülke imajı önemli bu konuda danimarka bilir ne yapıyo da avrupa'nın en ziyaretçi çeken ülkelerinden biri çin ile iş birliği turizm açısından da faydalı olur herhalde

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Haber YorumlarıAhmet Reklam:

uluslararası ilişkiler ve ticaret önemli ama bu ortaklıkların çevre doğa politikaları da dikkate alınmalı ?? Çin'in yeşil enerji geçişine ne kadar önem verdiği görmek isterim ??

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Haber Yorumlarıİzzet Yılmaz:

ha ha ha işte bu böyle bi haber yani çin başbakanı danimarka başbakanına mesaj gönderiyo bir de haber oluyo biz burada çiftçiyiz ekiyoruz biçiyoruz kimse bize mesaj göndermiyo neyse dış politika işte böyle şeyler yapıyolar farklı ülkeler arasında konuşuyolar ama bizim köyü kim hatırlıyo

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