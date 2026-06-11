Çin Başbakanı Li, Yeniden Danimarka Başbakanı Seçilen Frederiksen'i Kutladı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Danimarka Başbakanı seçilen Mette Frederiksen'e kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında, Danimarka'nın Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, son yıllarda iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini ve her iki halka da fayda sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin Çin-Danimarka ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Frederiksen ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua