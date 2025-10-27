Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN Toplantıları İçin Kuala Lumpur'a Geldi
Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN toplantılarına katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı. Ziyaret, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine gerçekleştiriliyor.
KUALA LUMPUR, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağda), ASEAN kapsamında çeşitli toplantılara katılmak üzere pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Li bu ziyareti, ASEAN'ın dönem başkanı Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine yapıyor, 26 Ekim 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel