Çin Başbakanı Li, Pakistanlı Mevkidaşı ile Beijing'de Biraraya Geldi
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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in görüşmeleri öncesinde Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in görüşmeleri öncesinde Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel