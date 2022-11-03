Çin Başbakanı Li, Pakistanlı Mevkidaşı ile Beijing'de Biraraya Geldi Güncel Haberler BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in görüşmeleri öncesinde Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in görüşmeleri öncesinde Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Li Keqiang Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Başbakanı Li, Pakistanlı Mevkidaşı ile Beijing'de Biraraya Geldi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.