Çin Başbakanı Li, İngiltere'nin Yeni Başbakanı Sunak'ı Tebrik Etti

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ı göreve başlaması nedeniyle kutladı.

Li tebrik mesajında, Çin ve İngiltere'nin hem BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri hem de dünyanın önde gelen ekonomileri olarak ortak çıkarları paylaştığını belirtti.

Başbakan, ülkesinin, karşılıklı saygı ve fayda ile eşitlik ilkelerinin rehberliğinde, iki ülke halklarına fayda sağlamak ve dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasını teşvik etmek amacıyla, Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmek üzere İngiltere ile birlikte çalışmaya istekli olduğuna işaret etti.