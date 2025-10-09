Çin Başbakanı Li Çiang, Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

Çin Başbakanı Li Çiang, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Xinhua ajansının haberine göre, Başbakan Li başkent Pyongyang'da yaptığı açıklamada, iki sosyalist ülkenin geleneksel dostluk bağlarına vurgu yaptı.

Li, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un stratejik rehberliği ve kişisel çabalarıyla Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin yeni bir dinamizm ve hayatiyet kazandığını ifade etti.

Çin Başbakanı Li, Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda stratejik iletişimi geliştirmek, yakın ilişkileri sürdürerek dostane işbirliği daha ileri götürmek istediğini belirtti.

Li, Çin Devlet Başkanı Şi'nin 2019'daki ziyaretinden bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden en üst düzey Çinli lider ve 2009'dan bu yana ziyaret eden ilk başbakan oldu.

Li'den önce en son, dönemin Başbakanı Vın Ciabao, 2009 yılında ülkeyi ziyaret etmişti.

Başbakan Li ve heyetinin, 10 Ekim Cuma günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Kuzey Kore liderinin ziyaretinin ardından geldi

Li'nin ziyareti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylül ayı başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Kim, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, törende Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuma niteliği taşıyan bir ittifak mesajı olarak yorumlanmıştı.