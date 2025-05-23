Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong'dan Küresel Sağlık İçin Dayanışma Çağrısı

CENEVRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, sağlıklı bir dünya için uluslararası dayanışma ve karşılıklı destek çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu, salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 78. Dünya Sağlık Asamblesi'nin üst düzey karşılama töreni sırasında konuşma yaptı.

Liu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 5 yıl önce gerçekleştirilen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde tüm ülkeleri herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşa etmek üzere el ele vermeye çağırdığını hatırlattı. Çin'in bu taahhüdünü somut eylemlerle yerine getirdiğini kaydeden Liu, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede oynadığı rol ve verdiği katkıların da uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğünü ifade etti.

Küresel halk sağlığı güvenliğinin günümüzde tek taraflılık ve güç politikalarının etkisi altında önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Liu, her zaman insanları ve yaşamlarını ön planda tuttuklarını, önce sağlık stratejisini uyguladıklarını, küresel sağlık yönetişimine aktif olarak katıldıklarını ve herkes için küresel bir sağlık toplumunun inşasını teşvik ettiklerini belirtti.

Liu, uluslararası toplumun, çok taraflılığı el üstünde tutması, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel halk sağlığı yönetişiminde oynadığı liderlik ve koordinasyon rolünü kararlılıkla desteklemesi, eşitlik ve adaleti gözetmesi ve gelişmekte olan ülkelerin halk sağlığı düzenlemeleri, aşı dağıtımı ve teknoloji transferi gibi alanlardaki meşru taleplerini kararlılıkla desteklemesi gerektiğini söyledi.

Liu, uluslararası toplumun, sağlık inovasyonunda işbirliğini derinleştirmek üzere açıklık ve inovasyonu desteklemesi ve yeni bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşümün getirdiği tarihi fırsatları değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

DSÖ'nün en üst karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'ne 100'den fazla ülkeden devlet veya hükümet başkanları, yüksek profilli temsilciler ve uluslararası kuruluş liderleri katıldı.