Çin-Abd Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de Gerçekleştirilecek

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, ABD ile 12-13 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek ekonomi ve ticaret görüşmelerinin son turunda Çin heyetine başkanlık edecek.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamaya göre iki taraf, iki ülke liderlerinin Güney Kore'nin Busan kentindeki toplantıda ve daha önce gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakatın kılavuzluğunda, karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda istişarelerde bulunacak.

