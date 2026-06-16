Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Ebola Salgınıyla İlgili Üst Düzey Toplantıya Katılacak

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Liu Guozhong, 16 Haziran'da düzenlenecek Ebola Salgını Üzerine Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları ile Ortaklar Üst Düzey Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Liu'nun toplantıya Afrika Birliği'nin daveti üzerine iştirak edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua