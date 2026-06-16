Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Ebola Salgınıyla İlgili Üst Düzey Toplantıya Katılacak
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Afrika Birliği'nin davetiyle 16 Haziran'da düzenlenecek Ebola Salgını Üst Düzey Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak.
BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Liu Guozhong, 16 Haziran'da düzenlenecek Ebola Salgını Üzerine Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları ile Ortaklar Üst Düzey Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Liu'nun toplantıya Afrika Birliği'nin daveti üzerine iştirak edeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua