Çin Başbakan Yardımcısı, Belçika Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve Belçika'ya karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği geleneğini sürdürme ve Çin-Belçika ve Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Çin ve Belçika'nın diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yılda karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarıyla ön plana çıkan yakın bir işbirliği ilişkisi geliştirdiğini belirten He, iki ülkenin tıp, kimya, finans ve lojistik alanlarında verimli ve tatbiki işbirliği yürüterek ikili ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

He, çok taraflılığın savunucuları ve açık dünya ekonomisinin destekçileri olan Çin ve Belçika'nın, iki ülke ve Çin-AB arası ilişkilerin sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği geleneğini sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Prevot ise Belçika ve Çin'in tüm alanlarda dostane işbirliği ortakları olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünün ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortaklaşa çok taraflılık ve serbest ticaretin savunulması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua