Çin: İşbirliğini Artırmak İçin Avrupa ile Çalışmaya Hazırız

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, ortaklığın temel konumlanmasını sürdürmek, ticari ve ekonomik farklılıkları uygun şekilde ele almak, daha fazla işbirliği gündemi geliştirmek ve ortaklaşa küresel zorlukların üstesinden gelmek üzere Avrupa ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lou çarşamba günkü basın toplantısında, Çin ile Avrupa arasında temel çıkar çatışması ve jeopolitik gerilim bulunmadığını ifade etti.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumunun perşembe günü başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua