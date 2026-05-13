Haberler

Çin-Arap Ortaklığı Konferansı Sona Erdi: Medya İşbirliği Vurgusu Öne Çıktı

Çin-Arap Ortaklığı Konferansı Sona Erdi: Medya İşbirliği Vurgusu Öne Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Çin-Arap Ortaklığı Konferansı'nda, medya işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak bir medya anlatısının oluşturulması konularında mutabakat sağlandı.

KAHİRE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin-Arap Ortaklığı Konferansı, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki medya işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan sonuç belgesinin yayımlanmasıyla çarşamba günü sona erdi.

Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu kapsamında düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde, Çinli ve Arap medya ile düşünce kuruluşları arasında koordinasyonun artırılması, medyanın barışın korunmasındaki rolünün desteklenmesi ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabakata varıldığı kaydedildi.

Belgede ayrıca ortak bir medya anlatısının oluşturulması ve medya teknolojileri ile dijital dönüşüm alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulunulurken, bir dizi somut işbirliği girişimine de yer verildi.

Etkinlik, Xinhua Haber Ajansı tarafından 2024 yılında başlatılan Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşları İletişim ve İşbirliği Ağı girişimi temelinde düzenlendi. Bu işbirliği ağı, dünya genelinde 95 ülke ve bölgeden 1.000'den fazla medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu ve uluslararası örgütün katılımıyla hızla genişledi.

Xinhua Haber Ajansı ile Arap Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kahire konferansı, karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeyi, kalkınma konusunda ortak anlayışı teşvik etmeyi ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Arap topluluğunun inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Etkinliğe, Çin ve Arap dünyasından yaklaşık 110 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu, şirket ve uluslararası kurumu temsilen yaklaşık 250 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
MİT ve Narkotik'ten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Ülkenin en büyük baronu dev operasyonla İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!