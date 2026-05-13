Çin-Arap Ortaklığı Konferansı Sona Erdi: Medya İşbirliği Vurgusu Öne Çıktı

KAHİRE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin-Arap Ortaklığı Konferansı, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki medya işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan sonuç belgesinin yayımlanmasıyla çarşamba günü sona erdi.

Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu kapsamında düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde, Çinli ve Arap medya ile düşünce kuruluşları arasında koordinasyonun artırılması, medyanın barışın korunmasındaki rolünün desteklenmesi ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabakata varıldığı kaydedildi.

Belgede ayrıca ortak bir medya anlatısının oluşturulması ve medya teknolojileri ile dijital dönüşüm alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulunulurken, bir dizi somut işbirliği girişimine de yer verildi.

Etkinlik, Xinhua Haber Ajansı tarafından 2024 yılında başlatılan Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşları İletişim ve İşbirliği Ağı girişimi temelinde düzenlendi. Bu işbirliği ağı, dünya genelinde 95 ülke ve bölgeden 1.000'den fazla medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu ve uluslararası örgütün katılımıyla hızla genişledi.

Xinhua Haber Ajansı ile Arap Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kahire konferansı, karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeyi, kalkınma konusunda ortak anlayışı teşvik etmeyi ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Arap topluluğunun inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Etkinliğe, Çin ve Arap dünyasından yaklaşık 110 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu, şirket ve uluslararası kurumu temsilen yaklaşık 250 kişi katıldı.

