Çin, Afrika Günü'nü Kutladı: Wang Yi İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Çin, Afrika Günü'nü Kutladı: Wang Yi İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek Afrika Günü'nü kutladı ve Çin-Afrika ilişkilerinin stratejik düzeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Wang, iki tarafın işbirliğini pekiştirerek uluslararası sistemdeki çok taraflılığı savunmalarını istedi.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek Afrika Günü'nü kutladı.

Pazartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen toplantıya, 50'den fazla Afrika ülkesinin Çin büyükelçileri, maslahatgüzarları ve Afrika Birliği'nin Çin temsilcileri katıldı.

Yeni döneme girilmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Afrika'yı beş kez ziyaret ettiğini hatırlatan Wang, Çin'in Afrika politikasında samimiyet, somut sonuçlar, dostluk, iyi niyet ve geniş kapsamlı fayda ve ortak çıkarları gözetme ilkelerini benimsendiğini vurguladı. Bakan ayrıca, Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunun öne çıkarılmasıyla Çin'in tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin stratejik düzeye yükselttiğini ifade etti.

Uluslararası konjonktür ne kadar çalkantılı olursa olsun, Çin ve Afrika'nın dayanışma ile işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Wang, iki tarafın, güç politikalarına karşı birlikte durması, çok taraflılığı savunması, Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemi koruması ve ticaret ile yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını birlikte teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi Afrika ülkelerinin adil tutumunu ve Afrika'nın uluslararası sahnede daha büyük bir rol üstlenmesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileri, tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineleyerek Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediklerini belirtti. Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan temsilciler, Afrika ülkelerinin BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini koruyacağını ve Küresel Güney ülkelerinin Çin ile ortak çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti

6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.