Etiyopya'da 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

ADDİS ABABA, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Afrika Birliği Misyonu Başkanı Jiang Feng (solda), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği genel merkezinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu konulu üst düzey tanıtım sempozyumunda konuştu, 21 Nisan 2026.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde salı günü, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'na yönelik üst düzey bir tanıtım sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, Çin'in devasa pazarına erişmek ve Afrika'nın sanayileşmesini hızlandırmak için bu "benzersiz ve güçlü" ticaret ve işbirliği mekanizmalarından yararlanılması gerektiği vurgulandı. (Fotoğraf: Geng Xinning/Xinhua)

