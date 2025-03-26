Çin, ABD'yi Küresel Tedarik Zincirindeki Siber Saldırılara Son Vermeye Çağırdı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi özellikle küresel tedarik zincirini kullanarak gerçekleştirdikleri kötü niyetli siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı.

Guo salı günkü basın toplantısında Çin Siber Güvenlik Endüstrisi İttifakı'nın salı günü yayımladığı "ABD İstihbarat Kurumlarının Gerçekleştirdiği Mobil Siber Saldırılar" başlıklı rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Raporda ABD'nin küresel mobil akıllı terminaller, tedarik zinciri ve operatörlere yönelik kötü niyetli siber saldırılar ve gizli dinleme faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Guo, rapora göre ABD hükümetinin telekomünikasyon teknolojisindeki ve sanayi ve tedarik zincirlerinin ilk aşamalarındaki tekelini kullanarak tüm dünyadaki cep telefonlarını ve hatta tüm mobil sektör ekosistemini hedef alan büyük ölçekli ve uzun soluklu kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğünü ve bu faaliyetlerin yaygın olduğunu ifade etti.

Guo, raporun ABD'nin tedarik zinciri ve mobil operatörler aracılığıyla siber saldırılarda bulunan başlıca ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Uzun yıllardır ABD'nin, tedarik zincirinin güvenliği konusunda başkalarını suçladığını, çifte standart uyguladığını ve 5G tedarik zincirindeki sözde güvenlik sorunlarını köpürtmek için her türlü aracı kullandığını kaydeden Guo, ABD'nin önde gelen ABD'li internet şirketleri ve donanım sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak siber saldırılarda kullanmak üzere tüm dünyadaki telekomünikasyon ekipman ve ürünlerine gizli kapılar yerleştirdiğini vurguladı.

"Bu raporun, uluslararası toplumun, bu alanda ABD'nin neler yaptığını daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyoruz" diyen Guo, ABD'nin sorumlu bir tutum takınarak dünyaya bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti.