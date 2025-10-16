Çin, ABD'ye Taiwan İçin Müdahale Uyarısı Yaptı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'ye Çin'in içişlerine müdahale etmeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısında bulundu.

Chen, çarşamba günkü basın toplantısında ABD Senatosu'nun kısa süre önce kabul ettiği yeni Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu yasayla Taiwan'a 1 milyar ABD doları değerinde askeri yardım tahsis ediliyor ve Taiwan'a askeri tatbikata katılma daveti yapılıyor.

Chen, "Taiwan sorunu hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konudur. ABD Kongresi'nin ilgili tasarılarına Taiwan ile ilgili içeriklerin dahil edilmesine de, ABD ile Taiwan arasındaki her türlü askeri temasa da güçlü şekilde karşı çıkıyoruz" dedi.

Chen, Çin'in ABD'li 3 şirketi güvenilmez kuruluşlar listesine eklemesi konusunda ise Çin'in güçlü muhalefetini göz ardı eden bu şirketlerin, Taiwan ile sözde askeri teknoloji işbirliği yaparak Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ciddi şekilde zedelediğini ifade etti.

Chen, "Bu tür eylemlere kesinlikle karşı çıkıyor ve bu şirketleri yasalar çerçevesinde sorumlu tutuyoruz" dedi.