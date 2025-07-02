Çin, ABD'ye Küba Yaptırımlarını Kaldırma Çağrısında Bulundu

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya uyguladığı yaptırımları derhal kaldırması ve Küba'yı 'terörü destekleyen devletler' listesinden çıkarması için çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya uyguladığı yaptırımları derhal kaldırma ve Küba'yı "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarma çağrısı yaptı.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü imzaladığı Küba politikalarını katılaştırmaya yönelik genelge hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, ABD'nin son 60 yılı aşkın süredir Küba'ya acımasız bir abluka ve yasadışı yaptırımlar uygulayarak ülkenin geçim ve kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal ettiğini, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları çiğnediğini ve Küba halkına derin felaketler getirdiğini söyledi.

Küba'nın kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu izlemesini kararlılıkla desteklediklerini kaydeden Mao, ABD'nin sözde özgürlük ve demokrasi kisvesi altında tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ise karşı çıktıklarını vurguladı.

Mao, Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ve Küba'nın "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarılmasının, uluslararası toplumun da ortak çağrısı olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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