Çin, ABD ve İran'a İslamabad Mutabakatı'na uyup diyaloga dönme çağrısı yaptı

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Çin, ABD ve İran'ın sorunlarını siyasi ve diplomatik araçlarla çözmesini desteklediğini, tarafların barışı tercih ederek en kısa zamanda diyalog ve müzakerelere dönmesini umduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in, krizin başlangıcından bu yana çatışmanın sonlandırılmasını istediğini ve barış görüşmelerini teşvik etmek için çaba harcadığını hatırlatan Guo, "Umarız İran ve ABD barışı tercih eder, İslamabad Mutabakatı'na uymayı yeniden taahhüt ederek diyalog ve müzakerelere en kısa zamanda döner." ifadesini kullandı.

Guo, Çin'in Orta Doğu'da barış ve huzurun en kısa zamanda tesis edilmesi için Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya koyduğu öneri ve girişimler doğrultusunda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA