Çin, ABD-Tayvan Askeri İlişkilerine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD ile Taiwan arasındaki her türlü askeri ilişkiye kararlılıkla karşı olduklarını belirterek, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleyi kabul etmediğini kaydetti.

Zhu, "ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmaya, Taiwan sorununu en üst düzeyde özenle ele almaya ve ayrılıkçıları güç kullanarak ayrılma konusunda kışkırtmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de ABD'nin desteğiyle bağımsızlık arayışına girmenin yanlış yol olduğu ve askeri yollara başvurmanın bir işe yaramayacağı konusunda uyardı.